Легенда Ліверпуля може очолити Астон Віллу

Джерард може повернутися в АПЛ

Джерело - Чемпiон.

Головний тренер Рейнджерс Стівен Джеррард може очолити Астон Віллу.

Про це повідомляє журналіст The Economist Хаміш Азул.

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Повідомляється, що експівзахисник Ліверпуля готовий прийняти пропозицію від Астон Вілли. Бірмінгемський клуб близький до узгодження розміру компенсації з Рейнджерсом.

Джеррард стане найбільш оплачуваним тренером в історії Астон Вілли.

Нагадаємо, що з 2017 по 2018 рік Джеррард працював із молодіжною командою Ліверпуля. У 2018-му він очолив Рейнджерс і став із командою чемпіоном Шотландії у сезоні-2020/21.