Легенда Ліверпуля може очолити Астон Віллу

Джерело - Чемпiон.
Головний тренер Рейнджерс Стівен Джеррард може очолити Астон Віллу.
Про це повідомляє журналіст The Economist Хаміш Азул.
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Повідомляється, що експівзахисник Ліверпуля готовий прийняти пропозицію від Астон Вілли. Бірмінгемський клуб близький до узгодження розміру компенсації з Рейнджерсом.
Джеррард стане найбільш оплачуваним тренером в історії Астон Вілли.
Нагадаємо, що з 2017 по 2018 рік Джеррард працював із молодіжною командою Ліверпуля. У 2018-му він очолив Рейнджерс і став із командою чемпіоном Шотландії у сезоні-2020/21.