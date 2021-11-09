Хаві відмовив збірній Бразилії заради Барселони

Хаві прокоментував пропозицію збірної Бразилії

Новий головний тренер Барселони Хаві відхилив пропозицію щодо роботи у збірній Бразилії.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Це правда, у мене була пропозиція збірної Бразилії. Ідея була в тому, щоб допомогти Тіті зараз і прийняти команду після чемпіонату світу в Катарі. Проте, моїм пріоритетом було повернутися до Барселони як тренер", - відзначив Хаві.

Хаві є вихованцем Барселони, за яку він виступав з 1998 по 2015 рік, після чого перейшов до Аль-Садда, де завершив кар'єру футболіста та почав працювати тренером.

Раніше, Барселона представила Хаві.