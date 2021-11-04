У Динамо визначили найкращого гравця місяця

За Шапаренка відали свої голоси 43% респондентів.

Джерело - Чемпiон.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко визнаний найкращим гравцем команди у жовтні.

Про це повідомляється на офіційному клубному сайті.

Важливо: Динамо програло Барселоні у Лізі чемпіонів

За Шапаренка відали свої голоси 43% респондентів.

У поточному сезоні на рахунку хавбека два голи і чотири результативні передачі. Зазначимо, що для Миколи це друга поспіль номінація – він визнавався уболівальниками найкращим гравцем місяця і у вересні.

Топ-5 гравців Динамо у жовтні на думку вболівальників:

1. Шапаренко – 43%

2. Гармаш – 25%

3. Циганков – 16%

4. Сидорчук – 12%

5. Бущан – 4%