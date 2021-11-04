У Динамо визначили найкращого гравця місяця

Джерело - Чемпiон.
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко визнаний найкращим гравцем команди у жовтні.
Про це повідомляється на офіційному клубному сайті.
Важливо: Динамо програло Барселоні у Лізі чемпіонів
За Шапаренка відали свої голоси 43% респондентів.
У поточному сезоні на рахунку хавбека два голи і чотири результативні передачі. Зазначимо, що для Миколи це друга поспіль номінація – він визнавався уболівальниками найкращим гравцем місяця і у вересні.
Топ-5 гравців Динамо у жовтні на думку вболівальників:
1. Шапаренко – 43%
2. Гармаш – 25%
3. Циганков – 16%
4. Сидорчук – 12%
5. Бущан – 4%