 Сікан: Потрібно виграти матч проти Боснії і Герцоговини | Футбол | Champion.com.ua
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Сікан: Потрібно виграти матч проти Боснії і Герцоговини

Сьогодні 15:11 321 0
Данило Сікан прокоментував наступні матчі збірної України
Сікан: Потрібно виграти матч проти Боснії і Герцоговини
#Сікан, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України налаштовується на перемогу у матчі відбору на ЧС-2022 проти національної команди Боснії і Герцоговини.

Про це розповів форвард Данило Сікан.

"Настрій завжди хороший у збірній. Попереду дуже важливий матч, гадаю, команда підготовлена ​​до нього, всі в бойовому настрої. Шанси дуже великі, нам просто потрібно виграти і все.

Болгарія? На юнацькому рівні грав проти них. Це завжди сильна команда, яка показує хороший футбол. Думаю, що це чудова команда, яка дозволить підготуватися до гри з Боснією", - відзначив Сікан.

Нагадаємо, збірна України розпочала підготовку до листопадових матчів.

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