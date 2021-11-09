Сікан: Потрібно виграти матч проти Боснії і Герцоговини

Збірна України налаштовується на перемогу у матчі відбору на ЧС-2022 проти національної команди Боснії і Герцоговини.

Про це розповів форвард Данило Сікан.

"Настрій завжди хороший у збірній. Попереду дуже важливий матч, гадаю, команда підготовлена ​​до нього, всі в бойовому настрої. Шанси дуже великі, нам просто потрібно виграти і все.

Болгарія? На юнацькому рівні грав проти них. Це завжди сильна команда, яка показує хороший футбол. Думаю, що це чудова команда, яка дозволить підготуватися до гри з Боснією", - відзначив Сікан.