Сікан: Потрібно виграти матч проти Боснії і Герцоговини

Джерело - Чемпіон.
Збірна України налаштовується на перемогу у матчі відбору на ЧС-2022 проти національної команди Боснії і Герцоговини.
Про це розповів форвард Данило Сікан.
"Настрій завжди хороший у збірній. Попереду дуже важливий матч, гадаю, команда підготовлена до нього, всі в бойовому настрої. Шанси дуже великі, нам просто потрібно виграти і все.
Болгарія? На юнацькому рівні грав проти них. Це завжди сильна команда, яка показує хороший футбол. Думаю, що це чудова команда, яка дозволить підготуватися до гри з Боснією", - відзначив Сікан.
Нагадаємо, збірна України розпочала підготовку до листопадових матчів.