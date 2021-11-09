Вірт: Суддя не зарахував чистий гол Вереса

Арбітр не зарахував чистий гол Вереса у ворота Зорі в матчі 14 туру УПЛ.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"Це була хороша бойова гра. Ми серйозно налаштовувалися на цей матч. І перший тайм нам вдався. Надійно відіграли в обороні, добре виходили в контратаки. Забили чистий гол, який суддя не зарахував. Якби ми пішли на перерву, ведучи в рахунку - гра склалася б по-іншому.

Другий тайм розпочали жахливо. Дві помилки призвели до двох голів в наші ворота. Звичайно, важко відіграватися у матчі проти Зорі з 0:2. Але ми старалися. Були змушені йти вперед, оголяти тили. Тому Зорі було вже простіше, вони мають швидких футболістів.

Михайло Сергійчук мав прекрасний момент. Забий з п'яти метрів і ми могли врятувати гру. Мали моменти, але не реалізували їх. Реалізація в останніх матчах - це наша велика проблема. Але такий рівень футболістів - з цим нічого не вдієш", - сказав Вірт.