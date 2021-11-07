Джерело - Чемпiон.
У рамках 14-го туру УПЛ Зоря розгромила Верес, а героєм зустрічі став Захедітабар Шахаб, який оформив хет-трик.
Чемпіонат України, УПЛ
14 тур
7 листопада
Зоря - Верес 3:0 (0:0)
1:0 - 47 Шахаб, 2:0 - 49 Шахаб, 3:0 - 84 Шахаб
Зоря: Мацапура, Фаворов, Імереков, Цвек, Жуніор, Хомченовський (Алібеков, 79), Булеца, Луньов (Казаков, 61), Гладкий, Аллахяр (Алефіренко, 90), Шахаб (Руфаті, 90)
Верес: Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Нємчанінов, Кучеров, Петько (Популях, 82), Дахновський(Гечев, 60), Панасенко (Гегедош, 65), Пасіч (Тимофеєнко, 82), Сергійчук (Шестаков, 60)