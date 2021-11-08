Палкін: Дентіньйо завжди намагався бути корисним

Дентіньйо допомагав адаптуватися в Шахтарі багатьом бразильським новачкам.

Про це написав генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

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"Сьогодні завершується більш ніж 10-річна історія виступів Дентіньйо за Шахтар. Дебютувавши у липні 2011 року на Донбас Арені, він 197 разів виходив на поле в оранжево-чорній футболці, забив 29 м'ячів та виграв разом із командою 16 трофеїв.

Дентіньйо завжди намагався бути корисним, у кожному матчі грав із величезним бажанням та самовіддачею. Важливо й те, що як досвідчений гравець він допомагав адаптуватися в клубі багатьом бразильським новачкам, зробив свій внесок у розвиток молодих футболістів.

Дякую Дентіньйо за роки, проведені в Шахтарі, за професіоналізм, за внесок у успіхи команди та бажаю нових цікавих викликів та яскравих перемог. Удачі та всього найкращого", - написав Палкін.