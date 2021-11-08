Шевченко хоче бачити в Дженоа двох гравців збірної України

Джерело - sport.24tv.ua.
Новий тренер італійського Дженоа Андрій Шевченко озвучив імена футболістів, яких би хотів бачити у складі Дженоа.
Про це повідомляє Get Italian Football News
Екснаставник збірної України ведучи переговори з Дженоа, вимагав від керівництва інвестицій у команду. Керівництво клубу пообіцяло виділити кошти на трансфери.
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Шевченко заявив, що хотів би бачити у своїй команді Олександра Зінченка з Манчестер Сіті та Віталія Миколенка з київського Динамо.
Контракт Зінченка з Манчестер Сіті розрахований до червня 2024 року. Портал Трансфермаркет оцінює 24-річного футболіста у 28 мільйонів євро.
Миколенко підписав контракт із київським Динамо до вересня 2025 року, його вартість орієнтовно становить 17 мільйонів євро у європейській валюті.
Також у шорт-лист колишнього зіркового футболіста входять півзахисник Челсі Крістіан Пулішич та вінгер Мілана Саму Кастільєхо
Повідомляється, що Шевченко планує ставити гру у Дженоа за схемою 4-3-3.