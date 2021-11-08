Шевченко очолив найстаріший клуб Італії: 7 фактів про Дженоа

Джерело - Чемпіон.

Напередодні Андрій Шевченко став головним тренером італійського Дженоа. Українець повертається в Італію, у якій став легендою під номером сім.

Тож сім найцікавіших фактів про нову команду українського тренера.

• Найстаріший клуб Італії - Дженоа був заснований 7 вересня 1893 року;

• Дженоа - дев'ятриразовий чемпіон Італії. Більше лише в Ювентуса, Інтера та Мілана. Щоправда, команда домінувала в італійському футболі на рубежі 19 і 20 століть - востанне клуб ставав чемпіоном у сезоні 1923/24;

• Дженоа провела 81 сезон у Серії А - найвищому дивізіоні чемпіонату Італії;

• Прізвисько команди - Грифони. У Генуї досить поширені будівлі, які прикрашені кам'яними грифонами, саме тому команда отримала таке прізвисько;

• Найпринциповіша гра для Джеона проти Сампдорії - Фонарне дербі. Назва походить від маяка Ла Лантерна, що є символом Генуї;

• Домашня арена Дженоа - стадіон Луїджі Ферраріс, який вміщує 36 536 уболівальників. Команда ділить арену з найпринциповішим суперником - Сампдорією;

• Із 2006 по 2010 рік команду тренував чинний керманич Аталанта Джан П'єро Гасперіні.

У вигляді бонуса: Андрій Шевченко в якості гравця жодного разу не забивав у ворота Грифонів.

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