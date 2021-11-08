Дентіньйо прокоментував відхід з Шахтаря

Півзахисник Шахтаря Дентіньйо більше не виступатиме у складі донецького клубу.

Про це розповів сам футболіст в коментарі Footboom.

"Це правда, мій період у Шахтарі добіг кінця. Сьогодні я зіграв свою останню гру у футболці донецького клубу", – поділився Дентіньйо.

У своєму Instagram хавбек виклав світлину футболки Шахтаря, написавши нижче "останній танок".

Хавбек став гравцем Шахтаря влітку 2011 року, гірники за 7,5 мільйона євро купили його у Корінтіанс.

За цей час гравець забив 29 голів та зробив 16 асистів у 198 матчах.