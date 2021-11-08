Шахаб пояснив свій хет-трик у ворота Вереса

Зоря у другому таймі матчу проти Вереса показала показувати свій футбол.

Про це розповів нападник луганського клубу Шахаб Зехеді.

"Верес – дуже хороша команда. Вони з нами боролися, добре діяли в контратаках, і ми були готовими до цього.

Перший тайм через графік був дуже складним для нас. Але в другому ми почали демонструвати свій футбол. Я щасливий з того, що допоміг перемогти своїй команді. Тепер матимемо три вихідних, тому думаю, що пауза на матчі збірних дозволить нам підготуватися до поєдинків УПЛ і Ліги конференцій.

У моїй кар'єрі це не перший хет-трик. У складі Олімпіка я тричі забивав Львову", – відзначив Шахаб.