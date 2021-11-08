Півзахисника Динамо Миколу Шапаренка звинуватили у расизмі під час матчу з Ворсклою у 14 турі УПЛ.

Про це розповів нападник полтавського клубу Лукас Рангел.

"Після забитого гола я почув расистські вигуки з лівої трибуни. Після цього я отримав підтримку від одного із гравців Динамо. То був №14 (Карлос де Пена – прим.). Він сказав, що йому соромно за те, що сталося. Але інший гравець Динамо, №10 (Микола Шапаренко – прим.), сказав мені російською мовою образливе слово "чорний".

Актуально: Динамо - Ворскла 1:2. Огляд матчу

Під час матчу я не став нічого робити та відповідати на образи, а фокусувався на грі. А після матчу я підійшов і доповів арбітру. Він підтвердив, що також чув расистські вигуки. Сподіваюся на адекватну реакцію", – сказав Лукас.