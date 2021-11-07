Шахтар вирішив попрощатися з бразильським півзахисником

Хавбек став гравцем Шахтаря влітку 2011 року

Джерело - Чемпiон.

Донецький Шахтар припинив співпрацю з Дентіньо.

Про це повідомив журналіст телеканалів Футбол 1/2/3 Ігор Бурбас.

Донецький клуб після перемоги у матчі з Колосом, у якому 32-річний бразилець вийшов на заміну на 85-й хвилині, подякував футболісту за проведені в команді роки та повідомив, що не продовжуватиме з ним контракт.

Хавбек став гравцем Шахтаря влітку 2011 року, гірники за 7,5 мільйона євро купили його у Корінтіанс.

За цей час гравець забив 29 голів та зробив 16 асистів у 198 матчах.