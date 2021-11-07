Григорчук може очолити Колос

На матч проти Шахтаря команду виводив Ярослав Вишняк

Джерело - Чемпiон.

Ковалівський Колос може очолити відомий український тренер Роман Григорчук.

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Про це повідомляє Телеграм-канал Динамо Київ Inside.

"Сьогоднішня чергова поразка ковалівського Колоса може стати початком нової ери у недовгій історії скромного клубу. За нашими даними, на фінальну стадію вийшли переговори сім'ї Засух із Романом Григорчуком і найближчим часом саме про його призначення може бути оголошено", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що виконувач обов'язків головного тренера Колоса Сергій Кузнєцов подав у відставку після поєдинку зі Львовом, проте президент клубу Андрій Засуха поки не ухвалив її. Наразі фахівець залишається у структурі клубу, а команду на матч проти Шахтаря вивів Ярослав Вишняк.