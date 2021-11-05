У Металісті відреагували на інтерес Шахтаря до Пейшото

Джерело - fanday.net.
Шахтар не робив запит до Металіста щодо трансферу нападника Матеуса Пейшото.
Про це розповів віцепрезидент харківського клубу Євген Красніков.
"Інформація про те, що Шахтар зробив пропозицію щодо Пейшото — не відповідає дійсності.
Ми будуємо нову команду і найближчим часом Металіст нікого не планує продавати. Навпаки, президентом клубу Олександром Ярославським виділено бюджет на придбання нових виконавців.
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Усі зусилля керівництва, тренерського штабу та гравців спрямовані на створення боєздатної команди, завдання якої - грати у Лізі Європи", - відзначив Красніков.
У Першій лізі у 25-річного бразильця 11+1 у 12 іграх. Пейшото зараз є найкращим бомбардиром турніру.
Раніше повідомлялося, що Шахтар хоче викупити нападника Металіста.