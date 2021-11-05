У Металісті відреагували на інтерес Шахтаря до Пейшото

Шахтар не робив запит до Металіста щодо трансферу нападника Матеуса Пейшото.

Про це розповів віцепрезидент харківського клубу Євген Красніков.

"Інформація про те, що Шахтар зробив пропозицію щодо Пейшото — не відповідає дійсності.

Ми будуємо нову команду і найближчим часом Металіст нікого не планує продавати. Навпаки, президентом клубу Олександром Ярославським виділено бюджет на придбання нових виконавців.

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Усі зусилля керівництва, тренерського штабу та гравців спрямовані на створення боєздатної команди, завдання якої - грати у Лізі Європи", - відзначив Красніков.