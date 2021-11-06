УПЛ. Чорноморець - Рух 4:3. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 14 турі Української Прем'єр-ліги Чорноморець обіграв Рух.
Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 6 листопада
Чорноморець - Рух 4:3 (2:0)
Голи: 1:0 - 30 Ванат, 2:0 - 38 Авагімян, 3:0 - 57 Цітаішвілі, 3:1 - 67 Мартинюк, 3:2 - 71 Федорчук, 3:3 - 79 Федорчук, 4:3 - 83 Тлумак
Чорноморець: Кучерук - Скорко, Дубко, Біловар, Кузик - Михайленко (С. Кравченко, 88), Вачіберадзе (Білошевський, 73) - Цитаїшвілі, Авагімян (Путря, 82) - Ісаєнко (Тлумак, 73), Ванат (Бугай, 82).
Рух: Паньків - Сич, Мартинюк, Білий, Мисик - Карасюк, Федорчук - Альваренга (де Розаріо, 61), Таллес, Лях (Бойчук, 40) - Борячук (Руніч, 61).
Попередження: Кучерук, 53, Ванат, 64 - Мартинюк, 40, Сич, 42, Мисик, 83.