Легенда Динамо вмовив Де Пену залишитися в клубі

Ексгравець та тренер Динамо Київ Леонід Буряк, який є бренд-амбасадором столичного клубу, допоміг киянам зберегти уругвайця Карлоса Де Пену.

Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

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"У продовженні контракту з Карлосом де Пеною "винний" Леонід Буряк. Людина, яка фактично знайшла для Динамо уругвайця, яка є для Карлоса незаперечним авторитетом. Доводи Буряка, підкріплені покращеними умовами від керівництва клубу, стали вирішальними", – сказано у повідомленні.