УПЛ. Чорноморець - Рух 4:3. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
У 14 турі Української Прем'єр-ліги Чорноморець обіграв Рух.
30 хвилина. Відео голу Ваната
38 хвилина. Відео голу Авагімяна
57 хвилина. Відео голу Цітаішвілі
67 хвилина. Відео голу Мартинюка
71 хвилина. Відео голу Федорчука
79 хвилина. Відео голу Федорчука
83 хвилина. Відео голу Тлумака
Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 6 листопада
Чорноморець - Рух 4:3 (2:0)
Голи: 1:0 - 30 Ванат, 2:0 - 38 Авагімян, 3:0 - 57 Цітаішвілі, 3:1 - 67 Мартинюк, 3:2 - 71 Федорчук, 3:3 - 79 Федорчук, 4:3 - 83 Тлумак
Чорноморець: Кучерук - Скорко, Дубко, Біловар, Кузик - Михайленко (С. Кравченко, 88), Вачіберадзе (Білошевський, 73) - Цитаїшвілі, Авагімян (Путря, 82) - Ісаєнко (Тлумак, 73), Ванат (Бугай, 82).
Рух: Паньків - Сич, Мартинюк, Білий, Мисик - Карасюк, Федорчук - Альваренга (де Розаріо, 61), Таллес, Лях (Бойчук, 40) - Борячук (Руніч, 61).
Попередження: Кучерук, 53, Ванат, 64 - Мартинюк, 40, Сич, 42, Мисик, 83.