Баварія розібралася з Фрайбургом, Лейпциг переграв Боруссію Д. Результати 11 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 11 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
11 тур, 6 листопада
Баварія Мюнхен - Фрайбург 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Горецка, 2:0 - 75 Левандовський, 2:1 - 90+2 Габерер
Бохум - Гоффенгайм 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 66 Новотни, 2:0 - 90+7 Пантовіч
Вольфсбург - Аугсбург 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 14 Нмеча
Штутгарт - Армінія Білефельд 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 19 Окугава
РБ Лейпциг - Боруссія Д. 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Нкунку, 1:1 - 52 Ройс, 2:1 - 68 Поульсен
Раніше, Майнц розписав мирову з Боруссією М в 11 турі Бундесліги.