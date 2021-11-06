Баварія розібралася з Фрайбургом, Лейпциг переграв Боруссію Д. Результати 11 туру Бундесліги

Результати 11 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 11 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

11 тур, 6 листопада

Баварія Мюнхен - Фрайбург 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Горецка, 2:0 - 75 Левандовський, 2:1 - 90+2 Габерер

Бохум - Гоффенгайм 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 66 Новотни, 2:0 - 90+7 Пантовіч

Вольфсбург - Аугсбург 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Нмеча

Штутгарт - Армінія Білефельд 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Окугава

РБ Лейпциг - Боруссія Д. 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Нкунку, 1:1 - 52 Ройс, 2:1 - 68 Поульсен

Раніше, Майнц розписав мирову з Боруссією М в 11 турі Бундесліги.