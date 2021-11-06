Реал переміг Райо Вальєкано, Барселона втратила перемогу над Сельтою. Результати 13 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 13 туру Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
13 тур, 6 листопада
Еспаньйол - Гранада 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 30 Педроса, 2:0 - 42 Де Томас
Сельта Віго - Барселона 3:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 5 Фаті, 0:2 - 18 Бускетс, 0:3 - 34 Депай, 1:3 - 52 Аспас, 2:3 - 74 Ноліто, 3:3 - 90+6 Аспас
Алавес - Леванте 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 13 де Фрутос, 1:1 - 77 Хоселу, 2:1 - 90+1 Хоселу
Реал Мадрид - Райо Вальєкано 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Кроос, 2:0 - 38 Бензема, 2:1 - 77 Фалькао
Раніше, Атлетік несподівано поступився Кадісу у 13 турі Ла-Ліги.