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Атлетік несподівано поступився Кадісу у 13 турі Ла-Ліги

Сьогодні 00:01 154 0
Атлетік несподівано поступився Кадісу у 13 турі Ла-Ліги
#Атлетік

Джерело - Чемпіон.

У рамках 13 туру Ла-Ліги Атлетік вдома поступився Кадісу.

Єдиний гол у матчі на 6-й хвилині забив Сальві.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

13 тур, 5 листопада

Атлетік - Кадіс 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Сальві

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