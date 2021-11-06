Атлетік несподівано поступився Кадісу у 13 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У рамках 13 туру Ла-Ліги Атлетік вдома поступився Кадісу.
Єдиний гол у матчі на 6-й хвилині забив Сальві.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
13 тур, 5 листопада
Атлетік - Кадіс 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 6 Сальві
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Джерело - Чемпіон.
У рамках 13 туру Ла-Ліги Атлетік вдома поступився Кадісу.
Єдиний гол у матчі на 6-й хвилині забив Сальві.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
13 тур, 5 листопада
Атлетік - Кадіс 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 6 Сальві