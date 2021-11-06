Манчестер Сіті Зінченка обіграв Манчестер Юнайтед, Челсі втратив очки у грі з Бернлі. Результати 11 туру АПЛ

Результати матчів 11 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 11 туру АПЛ.

Український захисник Ман Сіт Олександр Зінченко матч проти МЮ провів на лаві запасних.

Чемпіонат Англії - АПЛ

11 тур, 6 листопада

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Байї (автогол), 0:2 - 45 Сілва

Брентфорд - Норвіч 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Норманн, 0:2 - 29 Пуккі, 1:2 - 60 Генрі

Крістал Пелес - Вулвергемптон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Заха, 2:0 - 78 Галлагер

Челсі - Бернлі 1:1 (1:0)

1:0 - 33 Гаверц, 1:1 - 80 Видра

Також сьогодні будуть зіграні наступні матчі:

19:30 Брайтон - Ньюкасл Юнайтед