Манчестер Сіті Зінченка обіграв Манчестер Юнайтед, Челсі втратив очки у грі з Бернлі. Результати 11 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 11 туру АПЛ.
Український захисник Ман Сіт Олександр Зінченко матч проти МЮ провів на лаві запасних.
Чемпіонат Англії - АПЛ
11 тур, 6 листопада
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 7 Байї (автогол), 0:2 - 45 Сілва
Брентфорд - Норвіч 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 6 Норманн, 0:2 - 29 Пуккі, 1:2 - 60 Генрі
Крістал Пелес - Вулвергемптон 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 61 Заха, 2:0 - 78 Галлагер
Челсі - Бернлі 1:1 (1:0)
1:0 - 33 Гаверц, 1:1 - 80 Видра
Також сьогодні будуть зіграні наступні матчі:
19:30 Брайтон - Ньюкасл Юнайтед