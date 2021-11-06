Барселона підпише взимку декілька новачків

Каталонці мають намір позбутися декількох гравців

Джерело - Marca.

Барселона має намір підсилитися під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Marca.

Президент синьо-гранатових Жоан Лапорт повідомив, що взимку клуб здійснить до трьох трансферів на вхід.

Одна з позицій, яка потребує посилення, - центральний нападник. Форвард Серхіо Агуеро вибув щонайменше на 3 місяці через проблеми із серцем.

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Щоб мати можливість підписати будь-кого, Барселоні потрібно буде продати когось зі своїх гравців. В іншому випадку каталонці не зможуть зареєструвати новачків, тому що не впишуться у стелю зарплат.

Раніше Барселона офіційно викупила Хаві.