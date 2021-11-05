Барселона офіційно викупила Хаві

Ціна питання - 5 млн євро

Джерело - Чемпiон.

Барселона погодилася сплатити клаусулу за Хаві, яка, за неофіційними даними, складала 5 млн євро.

Аль-Садд офіційно підтвердив домовленість з керівництвом каталонського клубу.

"Адміністрація Аль-Садда погодилася на перехід Хаві в Барселону після оплати пункту викупу, передбаченого в контракті. Ми домовилися про співпрацю з Барселоною в майбутньому. Хаві є важливою частиною історії Аль-Садда, і ми бажаємо йому успіху", – заявив генеральний директор катарського клубу Туркі Аль-Алі.

Нагадаємо, Хаві є вихованцем Барселони, у структурі якої провів 20 років (1995-2015). Аль-Садд був першим тренерським досвідом легенди "блаугранас". У минулому сезоні 41-річний фахівець привів команду до перемоги в чемпіонаті Катару.

Раніше повідомлялося, що Хаві уже узгодив контракт з Барселоною.