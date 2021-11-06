Хаві: Барселона - найкращий клуб світу

Джерело - Mundo Deportivo.
Барселона не має права грати внічию чи програвати.
Про це заявив новий тренер каталонців Хаві.
"Ми працюватимемо на максимум. Все-таки ми Барса – найкращий клуб світу, а найкращий клуб світу має перемагати. Він не може грати внічию чи програвати. Тож у мене будуть максимальні вимоги.
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"Ми намагатимемося ощасливити гравців. Потрібно наполегливо працювати, ставити чіткі цілі і, звісно, намагатися перемагати. Я налаштований дуже позитивно. Доведеться попрацювати, щоб все вийшло", - сказав Хаві