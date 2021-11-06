Хаві: Барселона - найкращий клуб світу

Барселона не має права грати внічию чи програвати.

Про це заявив новий тренер каталонців Хаві.

"Ми працюватимемо на максимум. Все-таки ми Барса – найкращий клуб світу, а найкращий клуб світу має перемагати. Він не може грати внічию чи програвати. Тож у мене будуть максимальні вимоги.