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Стала відома серйозність травми Ярмоленка

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Українські уболівальники можуть заспокоїтися
Стала відома серйозність травми Ярмоленка
#Ярмоленко, #Вест Гем

Джерело - Чемпiон.

Український півзахисник Андрій Ярмоленко, дійсно, отримав травму, але нічого серйозного у пошкодженні немає.

Про це повідомляє Телеграм-канал ТАЙНИ ФУТБОЛА.

"Поспішаємо заспокоїти всіх українських уболівальників: з Ярмолою все гаразд!

Так, справді, у нього був забій у районі ребра, який завдавав йому дискомфорту, але до матчів збірної все має бути гаразд.

За домовленостями із клубним тренером він займається за індивідуальною програмою, але нічого серйозного",- йдеться у повідомленні.

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