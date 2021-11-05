Стала відома серйозність травми Ярмоленка

Український півзахисник Андрій Ярмоленко, дійсно, отримав травму, але нічого серйозного у пошкодженні немає.

Про це повідомляє Телеграм-канал ТАЙНИ ФУТБОЛА.

"Поспішаємо заспокоїти всіх українських уболівальників: з Ярмолою все гаразд!

Так, справді, у нього був забій у районі ребра, який завдавав йому дискомфорту, але до матчів збірної все має бути гаразд.

За домовленостями із клубним тренером він займається за індивідуальною програмою, але нічого серйозного",- йдеться у повідомленні.