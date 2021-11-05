Мудрик: Був шокований оплесками на Бернабеу

Михайло Мудрик прокоментував свою заміну у матчі з Реалом

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик не очікував, що уболівальники Реала аплодуватимуть йому під час заміни у матчі Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст.

"Навіть не знаю, як далі бути. Лише дві перемоги потрібні. Всі сили докладемо і боротимемося, нехай залишиться мало шансів. Не знаю, вийшло чи ні, але я хотів виправдати довіру і показати, що містер не помилився, коли поставив мене у старті. Оплески глядачів на Сантьяго Бернабеу? Я в шоці, взагалі не очікував такого. Це момент, що запам'ятовується", - сказав Мудрик.

Мудрик вийшов на поле у стартовому складі Шахтаря і був замінений на Манора Соломона на 71-й хвилині зустрічі.

Нагадаємо, Шахтар поступився Реалу у 4 турі Ліги чемпіонів.