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Мудрик: Був шокований оплесками на Бернабеу

Сьогодні 17:15 300 0
Михайло Мудрик прокоментував свою заміну у матчі з Реалом
Мудрик: Був шокований оплесками на Бернабеу
#Шахтар, #Мудрик

Джерело - shakhtar.com.

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик не очікував, що уболівальники Реала аплодуватимуть йому під час заміни у матчі Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст.

"Навіть не знаю, як далі бути. Лише дві перемоги потрібні. Всі сили докладемо і боротимемося, нехай залишиться мало шансів.

Не знаю, вийшло чи ні, але я хотів виправдати довіру і показати, що містер не помилився, коли поставив мене у старті.

Оплески глядачів на Сантьяго Бернабеу? Я в шоці, взагалі не очікував такого. Це момент, що запам'ятовується", - сказав Мудрик.

Мудрик вийшов на поле у стартовому складі Шахтаря і був замінений на Манора Соломона на 71-й хвилині зустрічі.

Нагадаємо, Шахтар поступився Реалу у 4 турі Ліги чемпіонів.

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