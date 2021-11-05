 Дель Боске відреагував на повернення Хаві у Барселону | Футбол | Champion.com.ua
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Дель Боске відреагував на повернення Хаві у Барселону

Сьогодні 17:46 230 0
Вісенте Дель Боске прокоментував повернення Хаві
Дель Боске відреагував на повернення Хаві у Барселону
#Хаві, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер збірної Іспанії та Реала Вісенте Дель Боске оцінив повернення Хаві у Барселону.

"Хаві - ідеальна людина для того, щоб пов'язати минуле, сьогодення та майбутнє Барселони. Він чудовий тренер і повністю готовий", - відзначив Дель Боске.

Раніше, Барселона офіційно викупила Хаві.

Нагадаємо, Хаві є вихованцем Барселони, за яку він виступав з 1998 по 2015 рік, після чого перейшов до Аль-Садда, де завершив кар'єру футболіста та почав працювати тренером.

Разом із Барселоною Хаві вісім разів вигравав чемпіонат Іспанії, шість разів ставав володарем Суперкубку країни, чотири рази вигравав Лігу чемпіонів, тричі брав Кубок Іспанії, а також двічі перемагав на клубному чемпіонаті світу та у Суперкубку УЄФА.

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