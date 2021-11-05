 Українські клуби заробили 73 мільйони євро в єврокубках 2021/2022 | Футбол | Champion.com.ua
Барселона офіційно викупила Хаві
Сьогодні 13:12 468
Воронін: Не думаю, що найближчим часом отримаю пропозицію з України
Сьогодні 14:40 260
На вихідних пройде фінал найбільшого турніру з CS:GO
Сьогодні 14:09 189 1
Гладкий: Не зміг перебудуватися під стиль Динамо
Сьогодні 12:48 248
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць
Сьогодні 11:38 18342
Українська асоціація футболу продовжила контракт з Лучі
Сьогодні 10:06 395 2
Захарєєв вийшов до фіналу чемпіонату світу
Сьогодні 00:29 1351 1
Зоря - ЦСКА Софія 2:0. Огляд матчу
Вчора 22:54 1322
Зоря вирвала перемогу у ЦСКА в 4 турі Ліги конференції
Вчора 21:39 1855 1
Ліга конференцій. Зоря - ЦСКА 2:0. Як це було
Вчора 21:39 8256
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Чергова зрада. Ікарді знову розійшовся з дружиною
Чергова зрада. Ікарді знову розійшовся з дружиною Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:20 457
Передача гравця Шахтаря претендує на звання найкращої у Лізі чемпіонів
Передача гравця Шахтаря претендує на звання найкращої у Лізі чемпіонів Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:13 880
Вболівальники Галатасарая атакували фанатів Локомотива після матчу Ліги Європи
Вболівальники Галатасарая атакували фанатів Локомотива після матчу Ліги Європи Віктор Слюсаренко
Сьогодні 06:23 2018 1
Допоміг рикошет: Зубков забив гол у ворота Селтіка
Допоміг рикошет: Зубков забив гол у ворота Селтіка Віктор Слюсаренко
Вчора 22:59 671
Все зробив сам: Шахаб забив дуже важливий гол у Лізі конференцій
Все зробив сам: Шахаб забив дуже важливий гол у Лізі конференцій Віктор Слюсаренко
Вчора 21:34 763
Неймовірна комбінація: Бензема вдруге вперед вивів Реал у матчі з Шахтарем
Неймовірна комбінація: Бензема вдруге вперед вивів Реал у матчі з Шахтарем Віктор Слюсаренко
03.11.2021 21:05 759
Нарешті це сталося: український клуб забив перший гол у групі Ліги чемпіонів
Нарешті це сталося: український клуб забив перший гол у групі Ліги чемпіонів Віктор Слюсаренко
03.11.2021 20:32 1092
Фернандо гарматним ударом зрівняв рахунок у матчі з Реалом
Фернандо гарматним ударом зрівняв рахунок у матчі з Реалом Віктор Слюсаренко
03.11.2021 20:27 964
Бензема забив 1000-ий гол Реала у Лізі та Кубку чемпіонів
Бензема забив 1000-ий гол Реала у Лізі та Кубку чемпіонів Віктор Слюсаренко
03.11.2021 20:05 554
Бензема вивів Реал уперед після грубої помилки Марлона
Бензема вивів Реал уперед після грубої помилки Марлона Віктор Слюсаренко
03.11.2021 20:02 1389
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:15 Футбол Мудрик: Був шокований оплесками на Бернабеу 20
17:08 Футбол Українські клуби заробили 73 мільйони євро в єврокубках 2021/2022 73
16:59 Футбол Вулвергемптон продовжив контракт з українським захисником 81
16:56 Футбол Гладкий - про роботу з Луческу: Мені треба просто було закрити рота 114
16:44 Бокс Гантер хоче провести реванш з Усиком 139
16:25 Футбол Лівий берег поступився Епіцентру, нічия Мункача та Буковини. Результати 17 туру Другої ліги 191
16:21 Блог У Росії відбулась масова бійка дітей-хокеїстів 138
16:09 Футбол Агробізнес переграв ВПК-Агро у 17 турі Першої ліги 159
16:08 Пряма трансляція Українська Суперліга. Київ-Баскет - Тернопіль: онлайн-трансляція. LIVE 2071
16:02 Футбол Лавриненко - про пожиттєвий контракт з Інгульцем: Все залежить від результату 169
16:00 Пряма трансляція Чемпіонат Португалії. Бенфіка - Брага: онлайн-трансляція. LIVE - Мегого, Спорт 1 109
15:51 Футбол Динамо Загреб - Рапід 3:1. Огляд матчу 150
15:45 Пряма трансляція Бундесліга. РБ Лейпциг - Боруссія Д: онлайн-трансляція. LIVE - Сетанта, Мегого 116
15:41 Гімнастика Український гімнаст завоював дві медалі на турнірі у Швейцарії 185
15:32 Баскетбол Лейкерс втратили Леброна Джеймса 210
15:30 Пряма трансляція Серія А. Кальярі - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE - Мегого, Футбол 1 149
15:15 Пряма трансляція Серія А. Ювентус - Фіорентина: онлайн-трансляція. LIVE - Мегого, Футбол 1 124
15:13 Футбол Стали відомі суддівські призначення 14-го туру УПЛ 226
15:01 Бокс Тайсон готовий допомогти Джошуа підготуватся до бою з Усиком 239
15:00 Пряма трансляція Серія А. Спеція - Торіно: онлайн-трансляція. LIVE - Мегого, Футбол 1 137 1
14:46 Футбол Шахтар хоче викупити нападника Металіста 375 1
14:40 Футбол Воронін: Не думаю, що найближчим часом отримаю пропозицію з України 260
14:33 Футбол Марсель - Лаціо 2:2. Огляд матчу 201
14:30 Пряма трансляція Ла-Ліга. Бетіс - Севілья: онлайн-трансляція. LIVE - Мегого, Футбол 1 146
14:21 Футбол Легендарний тренер оцінив повернення Хаві до Барселони 289

Українські клуби заробили 73 мільйони євро в єврокубках 2021/2022

Сьогодні 17:08 73 0
Найбільше заробили донецький Шахтар та київське Динамо.
Українські клуби заробили 73 мільйони євро в єврокубках 2021/2022
#Динамо, #Шахтар, #УЄФА, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

За підсумками 4-х турів групового етапу європейських змагань українські клуби заробили в сезоні 2021/2022 73 мільйони євро. Станом на сьогодні це 8-й показник серед країн-учасниць єврокубків.

Більшу частину цих коштів заробили учасники Ліги чемпіонів від України, київське Динамо та донецький Шахтар, незважаючи на невтішні результати команд. Шахтар покладе у свій бюджет щонайменше 35,899 мільйонів євро, Динамо - 31,351 мільйон.

Шахтар та Динамо заробили так багато завдяки щедрим призовим за участь у групі Ліги чемпіонів. За участь в груповому раунді вони отримали по 15,64 млн євро. Також велику частку українські гранди отримали за високий клубний коефіцієнт за 10 років виступів в Європі: Шахтар (за 16-й показник з 32-х учасників груп) — 19,329 млн євро, Динамо (20-й) — 14,781 млн.

За спортивні результати Шахтар та Динамо заробили лише по 930 тисяч євро - за одну нічию кожен, з Інтером (0:0) та Бенфікою (0:0) відповідно. 

Учасник групового раунду Ліги конференцій Зоря заробила щонайменше 4,752 мільйони євро без урахуванням двох матчів групового турніру, що залишились. Більшу частину грошей луганський клуб отримав за вихід в групу ЛК — 2,94 млн євро. За клубний коефіцієнт Зоря отримала 712 тисяч євро. За дві перемоги в групі над софійським ЦСКА Зоря збагатилась на 1 млн євро (по 500 тисяч за кожну перемогу). Ще 100 тисяч — за один кваліфікаційний раунд Ліги Європи. 

Колос та Ворскла, які не змогли подолати кваліфікацію європейських змагань, заробили набагато менше. Колос збагатився на 650 тисяч євро, Ворскла — 450 тисяч.

Крім того, українські клуби отримали половину суми з так званого маркетингового пулу, але точні суми виплат наразі невідомі. 

Нагадаємо, що станом на 5 листопада 2021 року Україна зберегла 11-е місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА і продовжує переслідувати Росію. Наші представники у Лізі чемпіонів Динамо та Шахтар не змогли зачепитися за очки у поєдинках проти Барселони та Реала. А от луганський клуб у домашньому поєдинку переграв ЦСКА та приніс нам у таблицю 0,4 очка.

У Шахтаря і Динамо залишилися тільки мізерні шанси на вихід з групи Ліги чемпіонів

Коментарі ()