Хаві узгодив контракт з Барселоною

Хаві близький до повернення у Барселону

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Садда Хаві близький до призначення у Барселону.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Після принципової згоди про повернення до каталонського клубу сторони домовилися про умови контракту.

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Хаві узгодив з Барселоною фінансове питання та терміну контракту. У Барсі іспанський спеціаліст отримуватиме менше, ніж у катарському клубі.

Крім того, значну частину виплат Хаві отримає лише при досягненні поставленої мети.

Раніше Аль-Садд відмовився відпускати Хаві у Барселону.