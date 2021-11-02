Хаві узгодив контракт з Барселоною

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Аль-Садда Хаві близький до призначення у Барселону.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Після принципової згоди про повернення до каталонського клубу сторони домовилися про умови контракту.
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Хаві узгодив з Барселоною фінансове питання та терміну контракту. У Барсі іспанський спеціаліст отримуватиме менше, ніж у катарському клубі.
Крім того, значну частину виплат Хаві отримає лише при досягненні поставленої мети.