Лестер - Спартак 1:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпiон.
Відбулися матчі 4 туру групового етапу Ліги Європи. Лестер не зміг вдома переграти московський Спартак.
Ліга Європи
4 тур, 4 листопада
Лестер - Спартак Москва 1:1 (0:0)
0:1 - 51 Моузес, 1:1 - 58 Амарті
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Джерело - Чемпiон.
Відбулися матчі 4 туру групового етапу Ліги Європи. Лестер не зміг вдома переграти московський Спартак.
Ліга Європи
4 тур, 4 листопада
Лестер - Спартак Москва 1:1 (0:0)
0:1 - 51 Моузес, 1:1 - 58 Амарті