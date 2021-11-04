Ференцварош із Зубковим поступився Селтіку, нічия Марселя та Лаціо. Результати 4 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 4 туру групового етапу Ліги Європи.
Ліга Європи
4 тур, 4 листопада
Антверпен - Фенербахче 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 8 Яндаш, 0:2 - 16 Маєр, 0:3 - 29 Беріша
Баєр Леверкузен - Бетіс 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Діабі, 2:0 - 52 Діабі, 3:0 - 86 Вірц, 4:0 - 90 Амірі
Брага - Лудогорець 4:2 (3:1)
Голи: 1:0 - Аль Мусраті, 1:1 - 33 Сотіріу, 2:1 - 37 Медейруш, 3:1 - 40 Галено, 4:1 - 73 Гонсалес, 4:2 - 79 Пластун
Динамо Загреб - Рапід Відень 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 8 Кнасмюллер, 1:1 - 12 Петкович, 2:1 - 34 Андрич, 3:1 - 83 Шутало
Лестер - Спартак Москва 1:1 (0:0)
0:1 - 51 Моузес, 1:1 - 58 Амарті
Марсель - Лаціо 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 33 Мілік (пен), 1:1 - 45+7 Андерсон, 1:2 - 49 Іммобіле, 2:2 - 82 Пайє
Ференцварош - Селтік 2:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 3 Фурухасі, 1:1 - 11 Зубков, 1:2 - 23 Жота, 2:3 - 60 Абада, 2:3 - 86 Узуні
Црвена Звезда - Мідтьюлланн 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 56 Канга (автогол)
Раніше, Вест Гем втратив перемогу над Генком.