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Ференцварош із Зубковим поступився Селтіку, нічия Марселя та Лаціо. Результати 4 туру Ліги Європи

Вчора 23:59 290 0
Результати 4 туру Ліги Європи
Ференцварош із Зубковим поступився Селтіку, нічия Марселя та Лаціо. Результати 4 туру Ліги Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 4 туру групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи 

4 тур, 4 листопада

Антверпен - Фенербахче 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 8 Яндаш, 0:2 - 16 Маєр, 0:3 - 29 Беріша

Баєр Леверкузен - Бетіс 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Діабі, 2:0 - 52 Діабі, 3:0 - 86 Вірц, 4:0 - 90 Амірі

Брага - Лудогорець 4:2 (3:1)

Голи: 1:0 - Аль Мусраті, 1:1 - 33 Сотіріу, 2:1 - 37 Медейруш, 3:1 - 40 Галено, 4:1 - 73 Гонсалес, 4:2 - 79 Пластун

Динамо Загреб - Рапід Відень 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 8 Кнасмюллер, 1:1 - 12 Петкович, 2:1 - 34 Андрич, 3:1 - 83 Шутало

Лестер - Спартак Москва 1:1 (0:0)

0:1 - 51 Моузес, 1:1 - 58 Амарті

Марсель - Лаціо 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 33 Мілік (пен), 1:1 - 45+7 Андерсон, 1:2 - 49 Іммобіле, 2:2 - 82 Пайє

Ференцварош - Селтік 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 3 Фурухасі, 1:1 - 11 Зубков, 1:2 - 23 Жота, 2:3 - 60 Абада, 2:3 - 86 Узуні

Црвена Звезда - Мідтьюлланн 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Канга (автогол)

Раніше, Вест Гем втратив перемогу над Генком.

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