УПЛ оголосила претендентів на звання найкращих гравця і тренера жовтня

Голосування триватиме до 9 листопада

Джерело - Чемпiон.

УПЛ оголосила про старт голосування за звання найкращого гравця та тренера у жовтні.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

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На звання найкращого гравця місяця претендують: Віктор Циганков, Денис Гармаш (обидва - Динамо), Тете (Шахтар), Алахьяр Сайядманеш (Зоря) і Дмитро Різник (Ворскла).Голосування за найкращого гравця місяця тут.

У голосуванні за топ-наставника беруть участь: Мірча Луческу (Динамо), Роберто Де Дзербі (Шахтар), Віктор Скрипник (Зоря), Юрій Максимов (Ворскла) і Валерій Кривенцов (Металіст 1925). Голосування за найкращого тренера місяця тут.