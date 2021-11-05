Скрипник: Не перестаю дивуватися своїм гравцям

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник задоволений результатом матчу четвертого туру групового етапу Ліги конференцій проти ЦСКА (2:0).

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Про це сказав сам спеціаліст.

"У тій ситуації, в якій ми опиняємось, граючи в єврокубках – багато хворих, багато травмованих, тому багато футболістів грають не на своїх позиціях.

На перший план вийшла боротьба, десь свідомо віддали ініціативу, треба було терпіти, стоїмо на нуль і чекаємо на свій шанс.

Не перестаю дивуватися своїм гравцям. Ми задоволені результатом. Сподіваюся, найближчим часом багато гравців відновляться і повернуться до складу", - сказав Скрипник.