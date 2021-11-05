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Гладкий: Не зміг перебудуватися під стиль Динамо

Сьогодні 12:48 180 0
Нападник згадав свій перехід до київського клубу
Гладкий: Не зміг перебудуватися під стиль Динамо
#Гладкий, #Динамо, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Нападник Зорі Олександр Гладкий свідомо перейшов із Шахтаря до Динамо у 2016 році.

Про це заявив сам гравець.

"Це було усвідомлене рішення, бо мій контракт із Шахтарем добігав кінця. Відбулися деякі нюанси, про які не хочеться згадувати. Але Шахтар там був ні до чого, це була моя помилка. Я навіть не шукав тоді клуб, а зустрівся із Сергієм Ребровим. Він запропонував, а я взяв і погодився.

Півроку я пробув у Динамо, а потім пішов в оренду до Карпат. Напевно, проблема була в мені, тому що саме на той момент я не зміг перебудуватися під стиль Динамо. У Шахтарі був трохи інший футбол. З переходом до Динамо я зіткнувся із деякими труднощами. Може, мені потрібно було трохи більше часу. Але ніхто нікому часу не дасть, я це чудово розумів. Після відходу в оренду до Карпат я зрозумів, що краще чесно потиснути руки і розійтися", - сказав Гладкий.

Нагадаємо, нещодавно Гладкий повторив рекорд чемпіонату України за кількістю дублів.

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