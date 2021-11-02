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Конте: Амбіції Тоттенгема – знову бути на провідних ролях

Сьогодні 15:42 144 0
Новий тренер "шпор" з нетерпінням чекає початку роботи
Конте: Амбіції Тоттенгема – знову бути на провідних ролях
#Тоттенгем, #Конте

Джерело - офіційний сайт Тоттенгема.

Лондонський Тоттенгем має амбіції повернутися до провідних позицій у англійському футболі.

Про це заявив новий наставник "шпор" Антоніо Конте.

"Я дуже радий повернутися до тренерської роботи, причому до роботи в клубі АПЛ, який має амбіції знову бути на провідних ролях. З нетерпінням чекаю початку роботи, щоб передати команді та вболівальникам пристрасть, характер та цілеспрямованість, які завжди характеризували мене як тренера та футболіста", – сказав Конте.

Нагадаємо, Конте визначився із майбутніми трансферами Тоттенгема.

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