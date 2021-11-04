Блохін: Шансів на європейську весну дедалі менше

Колишній головний тренер Динамо та збірної України Олег Блохін оцінив виступ українських клубів у четвертому турі Ліги чемпіонів.

"Сподобався перший тайм від Динамо. Хлопці справді показали хороший рівень, але, на жаль, футбол є футбол.

Шахтар зумів перервати безгольову серію матчів у цій Лізі, але рівень гравців і рух королівського клубу в позиційній атаці були кращими, ніж у гірників. Хочу зауважити, що Шахтар також непогано пресингував королівський клуб.

На жаль, українські клуби знову не змогли взяти очки у своїх матчах з іспанськими топ-клубами. Шансів на європейську весну залишається дедалі менше, але підтримувати гравців потрібно до кінця", - відзначив Блохін.