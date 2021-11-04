Агент оцінив можливий перехід Ракицького у київське Динамо

Український захисник Зеніта Ярослав Ракицький може змінити клуб.

Про це розповів агент гравця Вадим Шаблій в інтерв'ю fanday.net.

"Ракицький розглядатиме пропозиції з України.

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Якщо буде пропозиція від Динамо? Це провокаційне запитання. Це справа самого Ярослава. Але я думаю, що Динамо не робитиме такої пропозиції. У складі Динамо є добрі футболісти, молоді захисники. Тож не думаю, що буде якась розмова з Динамо Київ", - відзначив Шаблій.