Український захисник Ярослав Ракицький може змінити клуб.

Актуально: Ракицький забив фантастичний гол зі штрафного в РПЛ

Про це розповів агент футболіста Вадим Шаблій.

"Ми не обговорювали із Зенітом питання продовження контракту та відходу, але відкриті до будь-яких пропозицій.

Наразі Ярославом активно цікавляться і російські, і закордонні клуби. Є вже три хороші пропозиції", - сказав Шаблій.