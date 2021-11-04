Джерело - Чемпiон.
Український захисник Ярослав Ракицький може змінити клуб.
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Про це розповів агент футболіста Вадим Шаблій.
"Ми не обговорювали із Зенітом питання продовження контракту та відходу, але відкриті до будь-яких пропозицій.
Наразі Ярославом активно цікавляться і російські, і закордонні клуби. Є вже три хороші пропозиції", - сказав Шаблій.
Термін контракту 32-річного українця з петербурзьким клубом закінчується влітку 2022 року.