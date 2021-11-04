Тренер ЦСКА: Налаштовані перемогти Зорю

Гравці ЦСКА налаштовані на перемогу у матчі Ліги конференції проти Зорі.

Про це розповів головний тренер болгарського клубу Стойчо Младенов.

"Прагнемо показати хорошу гру для глядачів і досягти потрібного результату. У нас є втома після минулого матчу, але є й сили для пового поєдинку. Ми налаштовані на максимально позитивний для нас результат. Перші 45 хвилин у Софії були дуже тяжкими. Наша ціль - не затягувати гру, а продемонструвати фінальний успішний результат. Ми націлені на перемогу. Неважливо, де ми граємо - у Болгарії чи іншій країні - завжди націлені на перемогу", - зазначив Младенов.