Матч Зоря - ЦСКА відбудеться з глядачами

Матч відбудеться 4 листопада

Джерело - офіційний сайт Зорі.

Матч 4-го туру групового етапу Ліги Конференцій між Зорею та софійським ЦСКА відбудеться у присутності глядачів.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Матч відбудеться 4 листопада о 19:45 на Славутич-Арені.

При вході на стадіон потрібно продемонструвати квиток, паспорт або інший документ, що ідентифікує вашу особу, а також сертифікат про вакцинацію, ПЛР тест (дійсний 72 години) або довідку про одужання (дійсно 6 місяців).

Нагадаємо, на матчі Зоря - ЦСКА працюватиме фінський арбітр.