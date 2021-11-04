 Де Дзербі: Цього сезону Шахтар має виграти УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Де Дзербі: Цього сезону Шахтар має виграти УПЛ

Сьогодні 17:11 220 1
Роберто Де Дзербі прокоментував свою роботу у Шахтарі
Де Дзербі: Цього сезону Шахтар має виграти УПЛ
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі хоче виграти чемпіонат України у свій перший рік у команді.

Про це італійський спеціаліст розповів Yotube-каналу Бомбардир.

"Нещодавно Шахтар грав у півфіналі Ліги Європи, а зараз у нас 1 пункт у групі. Ми припустилися помилок у матчі з Шерифом, хоча це був дивний поєдинок.

Я працюю з командою лише три місяці, і ми ставимо зовсім інший футбол. Окрім того, багато молоді у нас. Тому, вважаю, через рік, два чи три можна буде підбивати підсумки.

Цього сезону ми маємо стати чемпіонами України. Хочемо грати в єврокубках так само впевнено, як і в УПЛ", – сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, Шахтар поступився Реалу у 4 турі Ліги чемпіонів.

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