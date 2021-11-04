В Дніпро-1 оцінили можливе повернення Коноплянки

Коноплянка цього сезону УПЛ ще не грав

Джерело - Чемпiон.

Андрій Русол не думає, що хавбек Шахтаря Євген Коноплянка повернеться до міста, де пройшли найкращі моменти його кар'єри.

Про це сказав виконавчий директор Дніпра-1.

"Якби Коноплянка захотів повернутися до Дніпра? Я думаю, ми поспілкувалися б і були б тільки раді. Але не думаю, що цей момент близький. Бо Женя ще здатний себе показати на вищому рівні. Але згодом не бачу проблем", - сказав Русол.

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Коноплянка цього сезону УПЛ ще не грав, а його контракт завершується влітку.