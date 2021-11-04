В Дніпро-1 оцінили можливе повернення Коноплянки

Джерело - Чемпiон.
Андрій Русол не думає, що хавбек Шахтаря Євген Коноплянка повернеться до міста, де пройшли найкращі моменти його кар'єри.
Про це сказав виконавчий директор Дніпра-1.
"Якби Коноплянка захотів повернутися до Дніпра? Я думаю, ми поспілкувалися б і були б тільки раді. Але не думаю, що цей момент близький. Бо Женя ще здатний себе показати на вищому рівні. Але згодом не бачу проблем", - сказав Русол.
Читайте також: Шевчук назвав матч, після якого Блохін втратив до нього довіру
Коноплянка цього сезону УПЛ ще не грав, а його контракт завершується влітку.