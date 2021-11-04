Шевчук назвав матч, після якого Блохін втратив до нього довіру

У товариському матчі з Чехією попросив заміну через травму ахілла.

Про це заявив В'ячеслав Шевчук в ефірі подкасту ПРЯМА ЧЕРВОНА.

"У товариському матчі з Чехією ми програли 0:4 (6 вересня 2011 рік - прим.) і я зробив одне пенальті. Я зробив помилку. Не скажу, що це був найбільш провальний мій матч. У матчі мені на ахілл наступили. До кінця матчу залишалося 20-30 хвилин і я сказав, що не можу дограти. І після цього Олег Блохін втратив до мене довіру.

Чи він наїхав на мене? Не пам'ятаю. Нічого не говорив, просто думав, що не було травми. З недовірою. Я так не люблю. Ви ж пам'ятаєте, коли програли Франції 0:3. Я прийшов у перерві - мені палець на нозі зламали", - зазначив Шевчук.