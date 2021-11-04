Гладкий: Я з Луческу спілкуюся регулярно

Форвард Зорі Олександр Гладкий постійно на зв'язку із наставником Динамо Мірчею Луческу.

Про це розповів сам футболіст

"Чи запрошував мене Луческу в Динамо? Ні. Я з ним спілкуюся регулярно, я можу йому зателефонувати у будь-який момент, у мене з ним дуже хороші відносини. Це я молодим ображався на нього, а потім вже став мудрішим, почав розуміти, чому це траплялось. Я його дуже поважаю як фахівця і як людину, це дуже сильний тренер.

Новина про його прихід у Динамо з одного боку здивувала, а з іншого боку ні. Знаючи його, у нього стільки енергії, у нього стільки бажання працювати. Він намагається контролювати весь процес, він скрізь", – сказав Гладкий.