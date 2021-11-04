У Шахтаря і Динамо залишилися тільки мізерні шанси на вихід з групи Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпiон.

Продовження боротьби українських команд у Лізі чемпіонів навесні оцінюється дуже примарними шансами.

Відомий статистичний портал Gracenote підрахував, що після 4-х турів групового етапу у Шахтаря є 6% на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів.

Щодо Динамо, то ситуація ще сумніша – 0%. Разом з киянами до абсолютних аутсайдерів записали Мальме, Бешикташ та РБ Лейпциг. На противагу, вже є 5 команд, які фактично гарантували собі вихід із групи: Ювентус, Баварія, Аякс, Ліверпуль та Манчестер Сіті.

Нагадаємо, у четвертому турі групового етапу Динамо поступилося Барселоні, а Шахтар - Реалу.