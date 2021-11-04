Перший гол Шахтаря та дубль Бензема: відео всіх голів ігрового дня Ліги чемпіонів

Відео усіх голів

Джерело - Чемпiон.

Відбулися матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

3 листопада було зіграно вісім матчів у яких було забито 28 голів.

Нагадаємо, Шахтар поступився Реалу, хоча гірники і забили свій перший гол в цьому розіграші ЛЧ.