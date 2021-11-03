Агент назвав справжню вартість Голанда

Відомий агент Фолькер Штрут радить готувати серйозну суму усім претендентам на Ерлінга Холанда.

Розповів агент в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

"Думаю, що перехід відбудеться у 2022 році. У контракті Холанда з Боруссією є пункт викупу. Весь пакет із зарплатою за п'ять років та гонорарами агентів, ймовірно, складе від 250 до 300 млн євро.

Навряд його купить Баварія. Навіть якби у мюнхенців були такі гроші, вони б цього не зробили. Якби у Німеччині хтось платив одному гравцю 50 млн на рік, то розпочалося б справжнє пекло. Я думаю, що гроші не будуть його пріоритетом під час вибору наступного клубу", – відзначив Штрут.