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Боруссія може втратити Голанда на тривалий термін

Сьогодні 18:44 330 0
Ерлінг Голанд може не зіграти до кінця року
Боруссія може втратити Голанда на тривалий термін
#Голанд, #Боруссія

Джерело - football24.ua.

Нападник Боруссії Дортмунд Ерлінг Голанд може більше не зіграти у 2021 році.

Про це повідомляє Bild.

Нападник зазнав рецидиву травми стегна. Головний тренер Боруссії Марко Розе не надав точних термінів відновлення норвежця, але раніше грудня він точно не повернеться. Якщо підтвердяться найгірші прогнози, то Холанд пропустить решту групового етапу Ліги чемпіонів.

У 10 матчах поточного сезону 21-річний нападник забив 13 голів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Тухель підтвердив інтерес Челсі до Голанда.

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