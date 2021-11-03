Українська депутатка пообіцяла заборонити рекламу Газпрому на матчах Ліги чемпіонів

У Верховній Раді зареєструють законопроєкт, який буде забороняти рекламу російських компаній в Україні.

Про це розповіла нардепка Галина Янченко.

"Хто дивився вчора футбол? Класна гра Динамо з Барсою. Я отримувала насолоду... але впродовж всієї гри не покидало якесь дивне відчуття: щось не так, щось ріже око... І тут я зрозуміла - все поле Олімпійського рябить рекламою російського Газпрому!

Восьмий рік війни, футбольний матч в центрі Києва, і спонсор матчу - російський Газпром! Головний стадіон країни завішений рекламою компанії країни-агресора!

Державної компанії, яка щодня шантажує Україну та всю Європу, яка своєю політикою дестабілізує ситуацію на ринку газу, яка є одним з головних інструментів Кремля для тиску на Україну.

Я не розумію, чому на восьмому році війни ми маємо це терпіти?! Російські канали свого часу заборонили, і світ не рухнув.

Час поширити таку заборону і на рекламу держкомпаній країни-агресора. Тим більше компаній, які є головними спонсорами та інструментами наповнення російського бюджету. Якщо ми, звісно, себе поважаємо.

Сьогодні ж зареєструю у Верховній Раді законопроєкт, який заборонить рекламу в Україні державних компаній країни-агресора. І запрошу колег-народних депутатів до підписання.

Поки український Крим та Донбас окуповані Російською Федерацією, російським "спонсорам" тут не місце", - розповіла Янченко.